Wein- und Schlemmerfest Genussmeile lockt viele Besucher nach Hachenburg 21.09.2025, 21:00 Uhr

i Zahlreiche Besucher genossen leckere Speisen und Getränke sowie die Geselligkeit beim Wein- und Schlemmerfest in Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Edle Weine, Zwiebelkuchen und viele Spezialitäten mehr konnten die vielen Besucher beim Wein- und Schlemmerfest in Hachenburg genießen.

Ein Wochenende voller genussreicher Momente bescherte das Wein- und Schlemmerfest der Stadt Hachenburg. Bei bestem Spätsommerwetter zog es viele Menschen auf den Alten Markt und in die Fußgängerzone, um auf der Genussmeile mit allen Sinnen köstliche Speisen und Getränke – darunter edle Rebensäfte von ausgewählten Winzern aus ganz Deutschland – zu kosten.







