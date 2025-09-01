Im Nachbarland Hessen ist es schon Realität, in Rheinland-Pfalz fordert die CDU-Landtagsfraktion einheitliche Regelungen für die Handynutzung an Schulen. In Nentershausen diskutierten Eltern und Schüler mit Politikern, Lehrern und Sozialarbeitern.

Die Diskussion über den richtigen Umgang mit Smartphones an Schulen gewinnt zunehmend an Fahrt. Vor allem auch in den rheinland-pfälzischen Grenzgemeinden zu Hessen, wo es seit diesem Schuljahr ein Handyverbot an Schulen gibt. Allerdings gibt es auch davon Ausnahmen. In Rheinland-Pfalz hat jetzt die CDU-Landtagsfraktion den Antrag gestellt, landesweit einheitliche Regelungen für die Handynutzung an Schulen einzuführen.

Doch wie sehen das die Betroffenen vor Ort? Das wollte die Westerwälder Landtagsabgeordnete Jenny Groß (CDU) jetzt direkt von Betroffenen wissen und hatte zur Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Schule, Politik, Schülervertretung und Kinderschutz nach Nentershausen eingeladen. Angesichts der Nähe zu Hessen war der Ort gut gewählt und es meldeten sich auch Eltern zu Wort, deren Kinder Schulen in beiden Bundesländern besuchen. Denen machen unterschiedliche Regelungen besonders zu schaffen.

i Auf dem Podium saßen (von links): Jenny Groß, Elias Haddad, Rebecca Netsch, Birgit Weber und Stephan Szasz. Markus Müller

Deutlich wurde bei den Diskussionen zwischen den Podiumsteilnehmern und deren Antworten auf Fragen aus dem Publikum aber auch: Vielerorts braucht man wahrscheinlich überhaupt keine einheitliche Regelung, da es offenbar viele Schulen schon geschafft haben, für sich selbst mehr oder weniger strenge Regeln zur Smartphone-Nutzung aufzustellen.

„Wir haben uns intensive Gedanken gemacht, wie wir das handeln“, berichtete Stephan Szasz, Schulleiter der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen. „Ein pauschales Verbot wäre zu einfach. Wir wollen ja junge Menschen dabei begleiten, sich richtig zu verhalten.“ Deshalb plädiert er dafür, den Schulen den Freiraum zu lassen, wie sie solche Probleme lösen. „Wir haben eine Nutzungsvereinbarung mit Schülern und Eltern“, erklärt Szasz. „In der Schule und auf dem Gelände ist eine private Nutzung von Smartphones untersagt. Wenn die Eltern es erlauben, können die Geräte – von den Lehrkräften begleitet – sinnvoll in unserer anerkannten Digitalen Schule eingesetzt werden.“

„Ein pauschales Verbot wäre zu einfach. Wir wollen ja junge Menschen dabei begleiten, sich richtig zu verhalten.“

Schulleiter Stephan Szasz

Für realitätsfern hält auch Elias Haddad, Schülersprecher des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur, ein generelles Handyverbot. „Die Schüler müssen lernen, wie ein Smartphone zu nutzen ist. Dazu dürften am MTG die Oberstufenschüler die Geräte generell nutzen, die Jüngeren nur in bestimmten Zonen. Zwar gebe es in einigen anderen Staaten Handyverbote in Schulen, wie Rebecca Netsch vom CDU-Gemeindeverband Montabaur einleitend erläutert hatte. Aber genauso gebe es Länder, in denen Handys in den Unterricht integriert seien.

Birgit Weber vom Kinderschutzbund Westerwald zeigte sich beim Handyverbot zwiegespalten: Einerseits garantiere die Kinderrechtskonvention den Zugang auch zu Medien wie dem Smartphone, damit den Kindern Teilhabe ermöglicht wird und sie gefördert werden können. Andererseits registriere gerade der Kinderschutzbund die gewaltverherrlichenden, pornografischen und rechtsradikalen Inhalte, die über das Handy an die Kinder kommen. Da das Handy heute Dreh- und Angelpunkt für alles sei, appellierte Weber an die Eltern, ihrer gesetzlichen Schutzpflicht nachzukommen. „Und sie müssen die Übersicht über das Handeln des Nachwuchses behalten“, forderte sie.

i Rebecca Netsch vom CDU-Gemeindeverband Montabaur moderierte die Veranstaltung. Markus Müller

„Ziel unseres Antrags ist es, Ablenkungen im Unterricht zu reduzieren, schulisches Miteinander zu stärken und den pädagogischen Handlungsspielraum der Lehrkräfte zu verbessern“, betonte Jenny Groß, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag . Die Landesregierung habe bisher hingegen keinen Anlass für klare Regeln in diesem Bereich gesehen.

Abschließend folgte ein teils emotionaler, aber vor allem auch sachlicher Austausch mit vielen Leuten aus der Zuhörerschaft, wobei es sich zum Teil um Eltern (Sozial-)Pädagogen oder auch Kommunalpolitiker handelte. Dabei kristallisierte sich schnell heraus, dass fast alle für feste Regeln sind, die aber von Schule zu Schule wie auch von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe unterschiedlich sein können und immer wieder den aktuellen Entwicklungen (Stichwort: Künstliche Intelligenz) angepasst werden müssen.

Landesregierung hat mittlerweile Orientierungsrahmen gesetzt

Nach der Veranstaltung in Nentershausen hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium einen „Orien-tierungsrahmen zur Nutzung privater digitaler Endgeräte an Schulen in Rheinland-Pfalz“ verschickt. Jenny Groß (CDU) ordnet das in einer Pressemitteilung so ein: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass – dürfte Bildungsminister Teuber eben gedacht haben, als aus seinem Ministerium der Orientierungsrahmen zur Nutzung privater digitaler Endgeräte an die Schulen im Land verschickt wurde. Als CDU-Landtagsfraktion haben wir uns früh – lange vor der Landesregierung – dem Thema angenommen und mit unserem Gesetzentwurf einen konkreten Lösungsvorschlag in den parlamentarischen Prozess eingebracht. Die Ampel hat unseren Vorschlag zunächst kritisiert und den Eindruck erweckt, als gebe es gar keine Probleme. Kurz vor der Abstimmung im Plenum legt das Ministerium nun einen eigenen unverbindlichen Vorschlag vor. Das zeigt: Es gibt sehr wohl ein Regelungsbedürfnis.“ red