Mutter übergibt an Sohn
Generationswechsel bei der Firma Kapp in Gehlert

Das Unternehmen Kapp Rolladen- und Fensterbau in Gehlert bleibt in Familienhand: Mit Konstantin Giese hat jetzt die dritte Generation das Ruder übernommen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach vielen Jahren der Firmenspitze hat Elsabe Giese aus Gehlert den Handwerksbetrieb der Fa. Kapp, Rolladen- und Fensterbau GmbH jetzt an ihren Sohn Konstantin Giese übergeben. „Damit bleibt das Unternehmen weiterhin in Familienhand und setzt auf Kontinuität sowie frische Impulse durch die nächste Generation“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

