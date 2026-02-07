Mutter übergibt an Sohn Generationswechsel bei der Firma Kapp in Gehlert 07.02.2026, 08:00 Uhr

Das Unternehmen Kapp Rolladen- und Fensterbau in Gehlert bleibt in Familienhand: Mit Konstantin Giese hat jetzt die dritte Generation das Ruder übernommen.

Nach vielen Jahren der Firmenspitze hat Elsabe Giese aus Gehlert den Handwerksbetrieb der Fa. Kapp, Rolladen- und Fensterbau GmbH jetzt an ihren Sohn Konstantin Giese übergeben. „Damit bleibt das Unternehmen weiterhin in Familienhand und setzt auf Kontinuität sowie frische Impulse durch die nächste Generation“, heißt es in einer Pressemitteilung.







