Unfall bei Skatepark in Wirges Genaue Unglücksursache noch nicht ermittelt Katrin Maue-Klaeser 29.01.2026, 17:59 Uhr

i Ein Trümmerhaufen: Um den Fahrer des Autos zu befreien, das bei Wirges gegen einen Baum geprallt war, gingen die Feuerwehrleute vorsichtig vor, um den Verletzten schonend zu befreien. Feuerwehr der VG Wirges

Schwer verletzt musste ein 21-jähriger Autofahrer nach einer Kollision in Wirges vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Wie sich das Unglück genau ereignete, ist zwar noch nicht ermittelt. Aber die Polizei spricht von Alleinunfall.

Bei einem Unfall auf der L313 am Ortsausgang von Wirges in Richtung Eschelbach ist am Samstagabend der 21-jährige Fahrer eines Pkw schwer verletzt worden. Der junge Mann aus der Verbandsgemeinde Wirges war mit seinem Auto auf Höhe des Skateparks von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt.







Artikel teilen

Artikel teilen