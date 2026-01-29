Schwer verletzt musste ein 21-jähriger Autofahrer nach einer Kollision in Wirges vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Wie sich das Unglück genau ereignete, ist zwar noch nicht ermittelt. Aber die Polizei spricht von Alleinunfall.
Bei einem Unfall auf der L313 am Ortsausgang von Wirges in Richtung Eschelbach ist am Samstagabend der 21-jährige Fahrer eines Pkw schwer verletzt worden. Der junge Mann aus der Verbandsgemeinde Wirges war mit seinem Auto auf Höhe des Skateparks von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt.