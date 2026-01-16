Mit Wäldchen und Eisstockbahn Gemütliche Seite des Winters lockt nach Hachenburg Nadja Hoffmann-Heidrich 16.01.2026, 15:52 Uhr

i Winterlich-gemütlich (in Skandinavien wird dafür der Begriff Hygge verwendet) geht es derzeit auf dem Alten Markt in Hachenburg zu: Rund um den Löwenbrunnen ist ein kleines Wäldchen aus Weihnachtsbäumen "gewachsen", das romantisch beleuchtet wird. In dem und um das Wäldchen herum laden lokale Gastronomen mit Speisen und Getränken zum Verweilen ein. Röder-Moldenhauer

Es ist Hygge-Zeit in Hachenburg: Der Alte Markt hat sich in einen kleinen, gemütlichen, stimmungs- und genussvollen Winterwald verwandelt und lockt noch bis 7. Februar Besucher an.

Mitten in den ansonsten eher dunklen Wochen nach Weihnachten bringt ein neuer Treffpunkt jetzt Licht und Geselligkeit auf den Alten Markt in Hachenburg: Das Konzept Hygge, das in Bürger-Workshops im Rahmen des Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ entwickelt und vom City-Management zusammen mit einigen Partnern umgesetzt wurde, sorgt seit Donnerstag für Gemütlichkeit nach skandinavischem Vorbild.







