Beim Herbstkonzert des gemischten Chores Frohsinn Hübingen wird es am 25. Oktober in der Buchfinkenlandhalle nicht nur Musik präsentiert. So sollen auch Chormitglieder für ihr jahrelanges Engagement geehrt werden. Auch Gastchöre nehmen teil.
Der gemischte Chor Frohsinn Hübingen lädt für 25. Oktober, 19.30 Uhr, zu einem Herbstkonzert in die Buchfinkenlandhalle ein. Als Gastchöre wirken die Männergesangvereine 1895 Niedererbach und Concordia 1909 Girod sowie der Gesangverein Concordia Stahlhofen mit.