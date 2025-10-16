Konzert mit Ehrungen geplant Gemischter Chor Frohsinn Hübingen begrüßt den Herbst Hans-Peter Metternich 16.10.2025, 10:00 Uhr

i Der gemischte Chor Frohsinn Hübingen lädt am 25. Oktober zum Konzert ein. (Symbolbild) Frank Molter. picture alliance/dpa

Beim Herbstkonzert des gemischten Chores Frohsinn Hübingen wird es am 25. Oktober in der Buchfinkenlandhalle nicht nur Musik präsentiert. So sollen auch Chormitglieder für ihr jahrelanges Engagement geehrt werden. Auch Gastchöre nehmen teil.

Der gemischte Chor Frohsinn Hübingen lädt für 25. Oktober, 19.30 Uhr, zu einem Herbstkonzert in die Buchfinkenlandhalle ein. Als Gastchöre wirken die Männergesangvereine 1895 Niedererbach und Concordia 1909 Girod sowie der Gesangverein Concordia Stahlhofen mit.







Artikel teilen

Artikel teilen