Kein Kandidat, keine Urwahl
Gemeinderat Nister sucht jetzt einen neuen Ortschef
In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates Nister am Donnerstag, 10. September, steht die Neuwahl eines Ortsbürgermeisters au
In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates Nister am Donnerstag, 10. September, steht die Neuwahl eines Ortsbürgermeisters auf der Tagesordnung.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Seit 1. Juli steht die Gemeinde Nister ohne Ortsbürgermeister da. Die eigentliche geplante Urwahl am 27. September fällt mangels Kandidaten aus, nun ist der Gemeinderat am Zug.

Lesezeit 1 Minute
Da sich bis zum Bewerbungsstichtag kein Kandidat gemeldet hatte, hat der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Nister am 12. August festgestellt, dass die eigentlich für Sonntag, 27. September, geplante Urwahl eines neuen Ortsbürgermeisters ausfällt. Stattdessen ist nun der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 10.
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