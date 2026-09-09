Seit 1. Juli steht die Gemeinde Nister ohne Ortsbürgermeister da. Die eigentliche geplante Urwahl am 27. September fällt mangels Kandidaten aus, nun ist der Gemeinderat am Zug.
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Da sich bis zum Bewerbungsstichtag kein Kandidat gemeldet hatte, hat der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Nister am 12. August festgestellt, dass die eigentlich für Sonntag, 27. September, geplante Urwahl eines neuen Ortsbürgermeisters ausfällt. Stattdessen ist nun der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 10.