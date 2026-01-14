Beim Neujahrsempfang in der Sport- und Kulturhalle wird auf die Veranstaltungsreihe zum runden Geburtstag geschaut. Die Vereine bereiten einen schönen Start in das Festjahr. Ortsbürgermeister Ulf Ludwig erhält erstes Bäumchen.
Einen schöneren Start ins Jubiläumsjahr „750 Jahre Wallmerod“ hätte sich Ortsbürgermeister Ulf Ludwig nicht vorstellen können. Bis auf den letzten Platz waren die Reihen in der Wallmeroder Sport- und Kulturhalle besetzt, um ein buntes Programm auf der Bühne zu verfolgen, an dem sich viele Wallmeroder Vereine beteiligten und so den vielen Gästen unterhaltsame Stunden bereiteten.