750 Jahre Wallmerod Gelungener Auftakt ins Jubiläumsjahr Klaus-Dieter Häring 14.01.2026, 09:00 Uhr

i Viele Geschenke bekam Ortsbürgermesiter Ulf Ludwig (2. von rechts) bei der Eröffnungsfeier. So auch nach der Diskussionsrunde mit Bürgermeister Klaus Lütkefedder (von links), Gabi Wieland, Michael Hannappel. Es moderierte Roland Weimer (5. von links). Klaus-Dieter Häring

Beim Neujahrsempfang in der Sport- und Kulturhalle wird auf die Veranstaltungsreihe zum runden Geburtstag geschaut. Die Vereine bereiten einen schönen Start in das Festjahr. Ortsbürgermeister Ulf Ludwig erhält erstes Bäumchen.

Einen schöneren Start ins Jubiläumsjahr „750 Jahre Wallmerod“ hätte sich Ortsbürgermeister Ulf Ludwig nicht vorstellen können. Bis auf den letzten Platz waren die Reihen in der Wallmeroder Sport- und Kulturhalle besetzt, um ein buntes Programm auf der Bühne zu verfolgen, an dem sich viele Wallmeroder Vereine beteiligten und so den vielen Gästen unterhaltsame Stunden bereiteten.







