Theater in Nisterau: Gelungene Premiere der Knollestromber
Theatergruppe brilliert in „Rosinas letzter Wille“. Die Aufführung mit viel Witz und Herz kommt beim Publikum bestens an.
Mit großem Applaus wurde am Wochenende die Premiere der Knollestromber mit dem neuen Theaterstück „Rosinas letzter Wille“ im Dorfgemeinschaftshaus in Nisterau gefeiert. Für die Aufführung des bayrischen Theaterstücks von Manfred Bogner hatte die Theatergruppe s eit dem zeitigen Frühjahr 2025 fleißig geprobt.