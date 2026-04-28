Kunstwerke versteigert
Gelungene Kunstauktion im Stöffel für den guten Zweck
Das Bild mit der Weinflasche erzielte mit fast 1000 Euro das höchste Gebot an diesem Tag.
Das Bild mit der Weinflasche erzielte mit fast 1000 Euro das höchste Gebot an diesem Tag.
Mariam Nasiripour

Benefiz-Aktion wird zum großen Erfolg und unterstützt Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald. Organisatoren sind die Lions-Clubs Bad Marienberg und Altenkirchen sowie der Rotary Club Westerwald. Ihr Resümee kann sich hören lassen. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Benefiz-Kunstauktion „LionsArt“ im Stöffel-Park in Enspel war ein großer Erfolg. Organisiert wurde die Veranstaltung von den beiden Lions-Clubs Bad Marienberg und Altenkirchen sowie dem Rotary Club Westerwald, die sich über rund 150 Besucher freuen konnten.

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