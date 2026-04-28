Benefiz-Aktion wird zum großen Erfolg und unterstützt Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald. Organisatoren sind die Lions-Clubs Bad Marienberg und Altenkirchen sowie der Rotary Club Westerwald. Ihr Resümee kann sich hören lassen.
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Die Benefiz-Kunstauktion „LionsArt“ im Stöffel-Park in Enspel war ein großer Erfolg. Organisiert wurde die Veranstaltung von den beiden Lions-Clubs Bad Marienberg und Altenkirchen sowie dem Rotary Club Westerwald, die sich über rund 150 Besucher freuen konnten.