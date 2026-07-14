Fahrt durchs stille Tal Gelbachtag: Radeln und Entdecken im Westerwald 14.07.2026, 16:18 Uhr

i Dem ist kaum was hinzuzufügen. Markus Müller

Beim autofreien Gelbachtag zieht es Radler und Familien ins stille Tal: Schattenwege, kühle Quellen und regionale Köstlichkeiten locken. Wie gut schlagen sich Sicherheit und Service bei steigenden Temperaturen?

Oh Mann, soll das heute heiß werden. Dabei ist der letzte heiße autofreie Gelbachtag gerade mal zwei Jahre her. Aber am Sonntagmorgen ist es noch ganz angenehm, als ich zum Startpunkt nach Wirzenborn radele. Doch ich habe auch den Rad- und Wanderweg gewählt, der noch auf der Schattenseite des Tales liegt.







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