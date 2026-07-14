Fahrt durchs stille Tal
Gelbachtag: Radeln und Entdecken im Westerwald
Dem ist kaum was hinzuzufügen.
Dem ist kaum was hinzuzufügen.
Markus Müller

Beim autofreien Gelbachtag zieht es Radler und Familien ins stille Tal: Schattenwege, kühle Quellen und regionale Köstlichkeiten locken. Wie gut schlagen sich Sicherheit und Service bei steigenden Temperaturen?

Lesezeit 3 Minuten
Oh Mann, soll das heute heiß werden. Dabei ist der letzte heiße autofreie Gelbachtag gerade mal zwei Jahre her. Aber am Sonntagmorgen ist es noch ganz angenehm, als ich zum Startpunkt nach Wirzenborn radele. Doch ich habe auch den Rad- und Wanderweg gewählt, der noch auf der Schattenseite des Tales liegt.
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