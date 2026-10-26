Reparatur in Bad Marienberg
Geht, geht nicht, geht: Wirbel um Lift in Seniorenheim
Jetzt sollte es im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg wieder problemlos ab- und aufgehen. Der Fahrstuhl ist seit Montag wie
Jetzt sollte es im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg wieder problemlos ab- und aufgehen. Der Fahrstuhl ist seit Montag wieder funktionstüchtig.
Röder-Moldenhauer

Wochenlang war im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg ein Aufzug defekt – was Beeinträchtigungen für einige Bewohner und Mehrarbeit für Mitarbeiter mit sich brachte. Jetzt sollte der Lift wieder seine Dienste versehen, wie unsere Zeitung erfuhr.

Lesezeit 1 Minute
Seit Wochenbeginn soll der wochenlang defekte Fahrstuhl im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg nun wieder problemlos laufen. Das bestätigte ein Sprecher der Alloheim Gruppe in Düsseldorf unserer Zeitung. Doch ganz so einfach war die Reparatur des Lifts in der Seniorenresidenz dann doch nicht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren