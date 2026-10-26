Reparatur in Bad Marienberg Geht, geht nicht, geht: Wirbel um Lift in Seniorenheim Markus Kratzer 26.10.2026, 17:00 Uhr

i Jetzt sollte es im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg wieder problemlos ab- und aufgehen. Der Fahrstuhl ist seit Montag wieder funktionstüchtig. Röder-Moldenhauer

Wochenlang war im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg ein Aufzug defekt – was Beeinträchtigungen für einige Bewohner und Mehrarbeit für Mitarbeiter mit sich brachte. Jetzt sollte der Lift wieder seine Dienste versehen, wie unsere Zeitung erfuhr.

Seit Wochenbeginn soll der wochenlang defekte Fahrstuhl im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg nun wieder problemlos laufen. Das bestätigte ein Sprecher der Alloheim Gruppe in Düsseldorf unserer Zeitung. Doch ganz so einfach war die Reparatur des Lifts in der Seniorenresidenz dann doch nicht.







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