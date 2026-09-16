Große Freude bei Paulina Sohni und Sophie Bourger: Der Kostnixladen in Höhr-Grenzhausen ist für den Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert. 15 Ehrenamtliche stemmen inzwischen den großen Andrang. In der alten Volksbank tut sich aber noch viel mehr.
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D er Kostnixladen in Höhr-Grenzhausen hat sich seit seiner Eröffnung im April zu einem lebendigen Treffpunkt entwickelt. Nun könnte das Projekt von Paulina Sohni und Sophie Bourger über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit bekommen: Der Kostnixladen ist für den Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert.