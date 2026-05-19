Meinung Geheimniskrämerei schürt Misstrauen gegen Windkraft Katrin Maue-Klaeser 19.05.2026, 06:00 Uhr

i Katrin Maue-Klaeser zur Aussperrung Auswärtiger von Vielbacher Einwohnerversammlung. Jens Weber. MRV

Zur Einwohnerversammlung in Vielbach zum Thema Windpark wurden interessierte Auswärtige nicht eingelassen. Dieses Vorgehen von Ortsbürgermeister und Gemeinderat mag rechtens sein – doch es fördert den Eindruck, es gebe etwas zu verbergen.

Flyer und Infoveranstaltungen sind bewährte Methoden, um Informationen, aber auch Meinungen zu verbreiten. Der Vielbacher Gemeinderat hat beide Möglichkeiten genutzt, um die Einwohner des Orts über das Thema Windkraft zu informieren. Allerdings war es der Gemeinde offenkundig höchst wichtig, dass ihre Argumente nur Vielbachern zugänglich gemacht werden.







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