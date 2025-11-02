Theaterfreunde aus Dernbach Geglückte Premiere von „Der Diener zweier Herren“ Hans-Peter Metternich 02.11.2025, 14:00 Uhr

i Jede Szene des Stückes „Der Diener zweier Herren“ der Theatergruppe Jedermann garantiert bei all dem Verwirrspiel herzhafte Lacher. Hans-Peter Metternich

Am Samstagabend war die Premiere des Stückes „Der Diener zweier Herren“ in einer modernen Fassung ein Volltreffer ins Schwarze. Die Theaterfreunde „Jedermann“ aus Dernbach überzeugten mit einer modernen Fassung. Es gibt noch Karten.

Am Samstagabend ging es in der Sporthalle in Dernbach bei einer Premierenfeier turbulent, chaotisch aber auch erfrischend humorvoll zu. Und das wird auch an den verlängerten Wochenenden im November so weitergehen in der Theaterkulisse der Dernbacher Halle: Die Theatergruppe „Jedermann“ steht wieder auf den Brettern, die für die theaterinfizierten Darsteller die Welt einer unterhaltsamen Kulturpflege bedeuten.







Artikel teilen

Artikel teilen