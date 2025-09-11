Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord prüft derzeit, ob in der Nähe des Naturschutzgebietes Nauberg zwischen Mörlen, Norken und Kirburg drei Mega-Windräder gebaut werden dürfen. Doch gegen die Baupläne formiert sich Widerstand.

Eigentlich hatte Klaus Wilhelm gehofft, nach Jahrzehnten des Kampfes um den Erhalt des Naubergs das Kapitel endlich schließen zu können, nachdem das wald- und artenreiche Areal 2024 als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden war. Doch nach dem aus Sicht der Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet den Nauberg“ erfolgreichen Widerstand gegen einen möglichen Basaltabbau auf dem Höhenrücken im Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald sieht Wilhelm den Wald jetzt durch eine andere Gefahr bedroht: Die im Schwarzwald beheimateten Projektentwickler der Firma KS Energiesysteme planen in der Gemarkung Mörlen, am Rande des Naubergs, drei fast 270 Meter hohe Windenergieanlagen (WEA).

Nach Einschätzung des aus Norken stammenden BI-Sprechers Wilhelm hätten solche Anlagen schwerwiegende Auswirkungen auf die Flora und Fauna des Naturschutzgebietes Nauberg. Windräder gehören aus seiner Sicht grundsätzlich nicht in Wälder oder in unmittelbare Waldnähe. Die Idee, an derlei Stellen WEA für den Klimaschutz zu errichten, ist ihm zufolge zu kurz gedacht – „für ein paar schnelle Pachteinnahmen der Gemeinden“. Doch der Schaden, der dadurch den Lebewesen im Nauberg zugefügt werde, wiege schwerer, sagt Wilhelm auf Anfrage unserer Zeitung. Deshalb sei es ihm weiterhin wichtig, Kraft und Energie in den Schutz des Gebietes zu stecken.

Unterstützung erfährt der BI-Sprecher von der Naturschutzinitiative (NI), die die Windkraftpläne für Mörlen als „unverantwortlich“ ablehnt. „Die anliegenden Schutzgebiete Naturschutzgebiet Nauberg und FFH-Gebiet Nister werden erheblich beeinträchtigt, teilt der NI-Landesvorsitzende Harry Neumann in einer Presseinfo mit. Mit den drei geplanten Windrädern in unmittelbarer Nähe zu dem „ökologischen Juwel“ wäre es mit der Ruhe im Wald für Mensch und Tier dahin, das Erholungsgebiet werde entwertet, Wildkatzen, Vögel und Fledermäuse würden vergrämt oder erschlagen, so Neumann weiter.

„Auch mit der Ruhe für die Waldbesucher wäre es vorbei, das Naturschutzgebiet würde gänzlich entwertet, und die Landschaft würde weiter industrialisiert.“

Die Naturschutzinitiative (NI) lehnt Windkraftanlagen in der Nähe des Naubergs vollumfänglich ab.

Die Errichtung von WEA würde laut NI die hohe Brutplatz-Eignung für den seltenen Schwarzstorch im Nahbereich zerstören. Außerdem stünden große ehemalige Fichtenflächen dann nicht mehr für eine natürliche Wiederbewaldung zur Verfügung, „sondern sollen klimaschädlich für die Industrialisierung von Natur und Landschaft genutzt werden“, so der Umweltschutzverband. „Es ist besonders unverantwortlich, dass man trotz der Kenntnis einer Fortpflanzungsstätte der vom Aussterben bedrohten Art Fransenfledermaus, die nur etwa 70 Meter entfernt von der westlichsten WEA liegt, am Bau dieser WEA festhalten will“, erklärt Biologe und NI-Naturschutzreferent Immo Vollmer.

Fortpflanzungsstätten der vom Aussterben bedrohten Arten müssten absolute Priorität vor den mit der Windkraft verbundenen finanziellen Interessen haben, wird Vollmer weiter zitiert. „Denn dazu dienen Schutzgebiete, wobei auch die dem Schutz dienenden Randzonen einzubeziehen sind.“ In der Nähe fledermausrelevanter Gebiete sehe er ein klares Indiz für eine signifikant erhöhte Tötungsgefahr, die man nur durch Bauverzicht verhindern könne.

Nach Auskunft von Wildkatzenexpertin Gabriele Neumann liegt der geplante Windpark Mörlen – laut Wildkatzenwegeplan des Bundesamtes für Naturschutz – an einer Hauptachse der Waldverbindungen, „die das westliche Verbreitungsgebiet der Europäischen Wildkatze in Eifel, Hunsrück und Westerwald mit den mitteldeutschen Vorkommen in Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt verbindet“. Darüber hinaus seien der Nauberg und sein Umfeld als Reproduktionsraum der Wildkatze von hoher Bedeutung. Eine negative Umfeldveränderung für die Wildkatze als FFH-Art, wie sie durch die geplanten WEA zu erwarten sei, sei gerade in der Lage wichtiger Vernetzungsachsen nicht genehmigungsfähig, so Gabriele Neumann.

Daneben sieht die NI in Paragraf 45b des Bundesnaturschutzgesetzes, der den strengen Artenschutz für alle Vögel verringere, einen Verstoß gegen EU-Recht. Politisch motivierte Vorgaben würden hier dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand vorgezogen.