In der Verbandsgemeinde Bad Marienberg ist eine Diskussion über den möglichen Bau und Betrieb von insgesamt vier Windkraftanlagen in Kirburg, Lautzenbrücken und Bölsberg entbrannt. Eine Baugenehmigung könnte laut SGD Nord bald erteilt werden.
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Das Unternehmen ABO Energy GmbH & Co. KGaA aus Wiesbaden hat den Bau von insgesamt vier Windkraftanlagen in Bölsberg, Kirburg und Lautzenbrücken beantragt. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord dem Bad Marienberger Bürger Mario Buchner auf Grundlage des Landestransparenzgesetzes mitgeteilt.