Aus der Bürgerschaft
Gegen geplanten Windpark Kirburg gibt’s Widerstand
Die Firma ABO Energy aus Wiesbaden hat den Bau und den Betrieb von vier Windkraftanlagen rund um Kirburg (zwei in Kirburg, eine
Die Firma ABO Energy aus Wiesbaden hat den Bau und den Betrieb von vier Windkraftanlagen rund um Kirburg (zwei in Kirburg, eine in Lautzenbrücken, eine in Bölsberg) beantragt (hier ein Symbolbild). Gegen die Pläne formiert sich jetzt Widerstand.
Sven Hoppe/dpa

In der Verbandsgemeinde Bad Marienberg ist eine Diskussion über den möglichen Bau und Betrieb von insgesamt vier Windkraftanlagen in Kirburg, Lautzenbrücken und Bölsberg entbrannt. Eine Baugenehmigung könnte laut SGD Nord bald erteilt werden.

Lesezeit 3 Minuten
Das Unternehmen ABO Energy GmbH & Co. KGaA aus Wiesbaden hat den Bau von insgesamt vier Windkraftanlagen in Bölsberg, Kirburg und Lautzenbrücken beantragt. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord dem Bad Marienberger Bürger Mario Buchner auf Grundlage des Landestransparenzgesetzes mitgeteilt.
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