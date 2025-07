Die beliebte Treffpunkt-Reihe auf dem Alten Markt in Hachenburg lockt im Sommer jeden Donnerstag viele Menschen aller Generationen an.

Pop mit urbanem Touch und deutschsprachiger Rap waren jetzt beim Open-Air-Konzert „Feier den Markt“ in Hachenburg angesagt. Für die gute Stimmung sorgten als Hauptact Tom Mc Conner und als Support Katarsiz.

Tom Mc Conner war 2024 einer der Finalisten bei „Deutschland sucht den Superstar“ und überzeugte die Juroren mit seinem internationalen Flair, das in seiner Performance und auch in seiner Stimme mitschwingt. Von seinen gefühlvollen Texten und seinem modernen Sound konnten sich auch die vielen Zuhörer in Hachenburg überzeugen. Tiefgründige Texte und eine klare Stimme zeichnen den Rapper Katarsiz aus. Beide Künstler lockten vor allem junges Publikum an, das getreu dem Motto der Veranstaltung der Kulturzeit genau eines tat: nämlich den Markt und sich selbst feiern.

i Tiefgründige Texte, emotionale Tiefe und eine klare Stimme in der deutschen Raplandschaft: Dafür steht Katarsiz. Röder-Moldenhauer

An diesem Donnerstag, 17. Juli, um 19.15 Uhr setzen die Band Colin mit Indie-Pop und Alternativ-Rock sowie die Singer/Songwriterin Denise Herwig die Treffpunkt-Reihe fort. Der Eintritt ist wie immer frei. red