Westerwälder in TV-Quizsendung Gefragt-gejagt-gewusst? Spielen Sie doch mal die Fragen Markus Kratzer 17.11.2026, 17:00 Uhr

i 2500 Euro holte Gordon Wittayer (Screenshot) aus Girod bei der ARD-Quizsendung „Gefragt-gejagt“ in der Schnellraterunde erzielt. Der Grundstock für den Gewinn von 14.500 Euro, den er sich mit seinen drei Mitstreitern teilt. Markus Kratzer

Es war ein erfolgreicher Trip nach Hamburg für Gordon Wittayer aus Girod. Bei der ARD-Quizsendung „Gefragt-gejagt“ hat er mit seinen drei Mitstreitern auch das Finale gewonnen. Haben Sie eigentlich auch das Zeug zum Kandidaten? Testen Sie sich.

In einer Schnellraterunde den Grundstock für die „Jagd“ legen, den „Jäger“ anschließend nicht an sich rankommen lassen und im Finale mehr Punkte sammeln als der Quizexperte. Das sind – kurz gesagt – die Spielregeln der beliebten ARD-Sendung „Gefragt-gejagt“.







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