Es war ein erfolgreicher Trip nach Hamburg für Gordon Wittayer aus Girod. Bei der ARD-Quizsendung „Gefragt-gejagt“ hat er mit seinen drei Mitstreitern auch das Finale gewonnen. Haben Sie eigentlich auch das Zeug zum Kandidaten? Testen Sie sich.
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In einer Schnellraterunde den Grundstock für die „Jagd“ legen, den „Jäger“ anschließend nicht an sich rankommen lassen und im Finale mehr Punkte sammeln als der Quizexperte. Das sind – kurz gesagt – die Spielregeln der beliebten ARD-Sendung „Gefragt-gejagt“.