Werbung für den Westerwald Gefragt-gejagt-gewonnen: Giroder im TV-Quiz erfolgreich Markus Kratzer 11.11.2026, 19:22 Uhr

i Gordon Wittayer (links) aus Girod hat gut Lachen. Gemeinsam mit seinen drei Quiz-Mitspielern hat er das Duell gegen den „Jäger“ Thomas Kinne in der ARD-Sendung „Gefragt-gejagt“ gewonnen. ARD/ITV Studios Germany

Die Sendung „Gefragt-gejagt“ gehört zu den erfolgreichsten Quizformaten im deutschen Fernsehen. Was ein Westerwälder als Kandidat bei der ARD-Sendung erlebt hat, erzählt er im Gespräch – frei nach dem Motto: gefragt-gejagt-gewonnen.

Einmal im Leben an einer TV-Quizshow teilnehmen: Gordon Wittayer ist ein Mann, der sich nicht nur Ziele setzt, sondern diese auch angeht. Hinter dieses Ziel kann der 51-Jährige aus Girod jetzt einen Haken machen. Er war Kandidat in der beliebten ARD-Reihe „Gefragt-gejagt“ – und das auch noch richtig erfolgreich.







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