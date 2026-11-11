Die Sendung „Gefragt-gejagt“ gehört zu den erfolgreichsten Quizformaten im deutschen Fernsehen. Was ein Westerwälder als Kandidat bei der ARD-Sendung erlebt hat, erzählt er im Gespräch – frei nach dem Motto: gefragt-gejagt-gewonnen.
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Einmal im Leben an einer TV-Quizshow teilnehmen: Gordon Wittayer ist ein Mann, der sich nicht nur Ziele setzt, sondern diese auch angeht. Hinter dieses Ziel kann der 51-Jährige aus Girod jetzt einen Haken machen. Er war Kandidat in der beliebten ARD-Reihe „Gefragt-gejagt“ – und das auch noch richtig erfolgreich.