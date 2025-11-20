Geflügelpestvirus bei Kranichen und Wildgans bewiesen 

Die Vogelgrippe ist auch im Westerwaldkreis bei Kranichen und einer Wildgans nachgewiesen worden. Zum Glück gibt es aber (noch) keine Erkrankungen bei Hausgeflügel. Dennoch ist Vorsicht oberstes Gebot, so die Kreisverwaltung.
Wie hat sich die Geflügelpest im Westerwaldkreis entwickelt, kann schon Entwarnung gegeben werden? Wir haben diese Fragen der Kreisverwaltung gestellt. Sie teilt mit, dass ein weiterer Fall hinzugekommen ist, nachdem bereits im Oktober bei fünf tot aufgefundenen Kranichen der H5N1-Virus nachgewiesen wurde.