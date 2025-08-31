Zehn Jahre nach Angela Merkels denkwürdigem Satz stellt sich auch im Westerwald die Frage: Haben wir es geschafft? Bei einer besonderen Gesprächsrunde mit Geflüchteten und Unternehmern zum Thema Ausbildung war die Antwort eindeutig.

Gute Auszubildende und Mitarbeiter zu finden, stellt viele Betriebe inzwischen vor große Herausforderungen. Dass geflüchtete Menschen eine echte Chance bieten, dem Fachkräftemangel zu begegnen, zeigte sich nun eindrucksvoll beim zweiten Teil einer Veranstaltungsreihe des SPD-Ortsvereins Ahrbach-Stelzenbach, der sich dem Thema Ausbildung widmete.

Sechs junge Erwachsene aus Pakistan und Afghanistan waren gemeinsam mit ihren Ausbildern und Betreuern ins Familienferiendorf nach Hübingen gekommen, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Vor rund zehn Jahren hatten sie ihre Heimat verlassen, um sich in Deutschland in Frieden und Freiheit ein neues Leben aufzubauen. Einfach war das nicht, doch mit Engagement und Durchhaltevermögen haben sie es geschafft. Heute sind sie nicht nur unverzichtbare Mitarbeiter in ihren Betrieben, sondern auch Ausdruck für eine gelungene Integration.

„Migration ist nicht die Mutter aller Probleme, sondern ein wichtiger Beitrag zur Lösung.“

Uli Schmidt, Moderator der Runde und Vorstandsmitglied im SPD-Ortsverein Ahrbach-Stelzenbach

Für Uli Schmidt, Moderator der bewusst kleingehaltenen Runde und Vorstandsmitglied im Ortsverein, ist das kein Zufall. Arbeit gehöre zu den wichtigsten Integrationsfaktoren, betonte er in seiner Begrüßung. Diese wesentliche Erkenntnis zehn Jahre nach der legendären „Wir schaffen das“-Aussage der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel verdeutlicht für Schmidt aber auch noch etwas anderes – und zwar mit Blick auf die Schwierigkeiten, die der demografische Wandel mit sich bringt: „Migration ist nicht die Mutter aller Probleme, sondern ein wichtiger Beitrag zur Lösung.“

Für die anwesenden Betriebe trifft diese Feststellung auf jeden Fall zu. Die vorigen drei Azubis hätten ihre Ausbildung nicht abgeschlossen, erzählte Markus Roos, Ausbilder und Prokurist beim Tiefbauunternehmen Pehl in Holler. Bei Khurram Shahzad hingegen war das anders. Der Pakistani habe von Beginn an sehr akribisch gearbeitet und immer seine Ziele vor Augen gehabt. Davon, diese zu erreichen, konnten ihn auch persönliche Schicksalsschläge nicht abhalten, wie er selbst berichtete.

Pflege und Gastronomie sind multikulti unterwegs

Barbara Kötter, Senior-Geschäftsführerin des Betriebs Elektro Meuer in Stahlhofen, zeigte sich begeistert von ihrem Mitarbeiter und lobte „ihren“ Shabbir Ghulam, der sich „voll reingekämpft“ habe. Mangelnde Sprachkenntnisse, überbordende Bürokratie, sich im Behördendschungel zurechtzufinden und und und: Gemeinsam und mit unterschiedlicher Unterstützung konnten die vielfältigen Hürden genommen werden. „Ich lasse ihn nicht mehr weg!“, betonte Kötter, die zwei Jahre in Thailand gelebt hat und daher weiß, wie es ist, sich in einem fremden Land zurechtzufinden.

Doch es sind nicht nur Handwerksbetriebe, in denen Flüchtlinge eine Stütze bilden. „Integration ist bei uns sehr wichtig“, betonte Simone Hüllenhütter, Personalerin bei der Hotel Heinz GmbH in Höhr-Grenzhausen. Der Betrieb beschäftigt Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Ländern, wie Fachkraft Abdul Rohi Rahimi aus Afghanistan. Dabei bedauert Hüllenhütter, dass je nach Herkunft amtlich Unterschiede gemacht werden und andere Regeln und Vorgaben gelten. „Der Mensch sollte im Vordergrund stehen“, lautete ihre klare Ansage.

Wie im Gastronomiebereich ist auch in der Pflege Vielfalt angesagt. „Wir sind richtig multikulti unterwegs“, erklärte Coline Kappus, Pflegedienstleiterin im Caritas-Altenzentrum St. Martin. In Roman Farzan habe die Einrichtung einen fähigen Mann gefunden, der eigentlich Informatik studieren wollte, aber dann doch in der Pflege gelandet ist. Bereut hat er es nicht und mittlerweile bilde er sogar selbst aus. „Die Herkunft ist nicht wichtig, sondern der Funke für die Pflege muss da sein“, betonte Kappus.

„Da können sich so manche jungen Leute aus Deutschland ein Stück abschneiden.“

Thomas Kipping, Geschäftsführer der APT Service GmbH in Stockum-Püschen

Buchstäblich übergesprungen ist der Funke auch bei Sajad Mohammadi. Als Uli Kaiser, Geschäftsführer von Kaiser Elektrotechnik in Wirges, mit einem Mobiltelefon eine Lampe an- und ausschaltete, war für den Afghanen klar: Er will nicht Erzieher oder Pfleger werden, sondern Elektriker. Offensichtlich die richtige Entscheidung. Denn nach der Ausbildung ging es direkt mit dem Meister weiter. „Es war eine besondere Begegnung und hat einfach gepasst“, so Kaiser über das Verhältnis zu seinem Mitarbeiter, das wie bei anderen auch über das berufliche hinausgeht und schon familiär und freundschaftlich geworden ist.

Das, was die sechs Geflüchteten und andere, es sind übrigens nicht nur Männer, sondern auch Frauen, wie die Bundestagsabgeordnete Tanja Machalet betonte, geschafft haben, ist eine große Leistung und verdient Anerkennung. „Da können sich so manche jungen Leute aus Deutschland ein Stück abschneiden“, so Thomas Kipping, Geschäftsführer der APT Service GmbH in Stockum-Püschen. Mit Integration hat der Prothesenhersteller immer schon zu tun, wie er berichtete. Fester Bestandteil des Teams ist mittlerweile auch Orthopädietechnikmechaniker Anwar Shah Waziri. 2016 sei er von Kandahar nach Deutschland gekommen, um ein besseres Leben zu leben. Seine persönliche Bilanz: „Ich habe die Chance, die dieses Land mir gegeben hat, genutzt.“

Nächstes Mal soll es um Mobilität gehen

Beim ersten Mal kamen erfolgreiche Unternehmer mit Migrationshintergrund zu Wort. Nun berichteten Geflüchtete über ihre Ausbildung und Tätigkeit in heimischen Betrieben. Der dritte Teil der Veranstaltungsreihe des SPD-Ortsvereins Ahrbach-Stelzenbach soll sich, so die Idee, um das Thema Mobilität drehen. Ob als Busfahrer oder Bürokraft, „wir brauchen auch hier ausländische Mitbürger“, gibt sich Vorstandsvorsitzender Uli Schmidt zum Ende des Austausches im Familienferiendorf in Hübingen sicher. Unternehmen und Beschäftigte, die sich einbringen wollen, können sich gern melden per E-Mail an Uli Schmidt: uli@kleinkunst-mons-tabor.de﻿