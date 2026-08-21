Verkehr und Wald bedroht Gefahr durch sturmbeschädigte Bäume im Westerwaldkreis Markus Müller 21.08.2026, 08:00 Uhr

i Gar nicht so ungefährlich war am Donnerstag die Fahrt auf der Straße zwischen Meudt-Dahlen und Ruppach-Goldhausen. Dort blockierten noch zahlreiche umgestürzte Bäume große Teile der Fahrbahn. Markus Müller

Nach dem Sturm sind im Westerwaldkreis viele Bäume geschädigt – auf Straßen und in Wäldern drohen herabstürzende Äste und umstürzende Riesen. Behörden warnen eindringlich: Abstand halten und betroffene Gebiete meiden.

Auch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich Wochen sind die Gefahren nicht zu unterschätzen, die insbesondere von den durch den Sturm geschädigten Bäumen ausgehen. Das betrifft zum einen die Straßen, die erst nach und nach freigeräumt werden können, und zum anderen die betroffenen Waldstücke.







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