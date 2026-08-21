Nach dem Sturm sind im Westerwaldkreis viele Bäume geschädigt – auf Straßen und in Wäldern drohen herabstürzende Äste und umstürzende Riesen. Behörden warnen eindringlich: Abstand halten und betroffene Gebiete meiden.
Lesezeit 1 Minute
Auch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich Wochen sind die Gefahren nicht zu unterschätzen, die insbesondere von den durch den Sturm geschädigten Bäumen ausgehen. Das betrifft zum einen die Straßen, die erst nach und nach freigeräumt werden können, und zum anderen die betroffenen Waldstücke.