Schulprojekt zu Nazi-Opfer Gedenktafel erinnert jetzt in Lochum an Wilhelm Kornab Nadja Hoffmann-Heidrich 31.08.2026, 10:00 Uhr

i Zusammen mit einigen Angehörigen von Wilhelm Kornab und der Gemeindespitze von Lochum enthüllten Julian Hannappel und Benedikt Hutya (der dritte beteiligte ehemalige Schüler Berno Lause fehlte wegen eines Auslandssemesters) zusammen mit dem Historiker und Lehrer Markus Müller die Gedenktafel für Wilhelm Kornab an dessen Geburtshaus. Röder-Moldenhauer

Vor 88 Jahren raubten die Nationalsozialisten dem aus Lochum stammenden Wilhelm Kornab durch eine Zwangshaft im KZ Dachau die Würde und die Ehre. Diese konnte jetzt dank eines Schulprojektes wiederhergestellt werden.

Das Schicksal von Wilhelm Kornab aus Lochum zeigt exemplarisch, mit welcher Willkür, Härte und Unmenschlichkeit die Nationalsozialisten gegen ihre Kritiker vorgegangen sind. Obwohl ein Gericht einen Haftbefehl gegen den 1899 geborenen Kornab wegen vermeintlicher Heimtücke aufgrund fehlender Haftgründe aufgehoben und später das Oberlandesgericht Kassel das Verfahren gegen ihn wegen Geringfügigkeit eingestellt hatte, setzte sich die Gestapo über ...







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