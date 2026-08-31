Vor 88 Jahren raubten die Nationalsozialisten dem aus Lochum stammenden Wilhelm Kornab durch eine Zwangshaft im KZ Dachau die Würde und die Ehre. Diese konnte jetzt dank eines Schulprojektes wiederhergestellt werden.
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Das Schicksal von Wilhelm Kornab aus Lochum zeigt exemplarisch, mit welcher Willkür, Härte und Unmenschlichkeit die Nationalsozialisten gegen ihre Kritiker vorgegangen sind. Obwohl ein Gericht einen Haftbefehl gegen den 1899 geborenen Kornab wegen vermeintlicher Heimtücke aufgrund fehlender Haftgründe aufgehoben und später das Oberlandesgericht Kassel das Verfahren gegen ihn wegen Geringfügigkeit eingestellt hatte, setzte sich die Gestapo über ...