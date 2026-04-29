Mahnendes Gedenken in Irmtraut
Gedenktafel erinnert an Nazi-Opfer Herbert Lamboy
Die Gedenktafel für Herbert Lamboy wurde nun feierlich eingeweiht (von links): Ortsbürgermeister Thomas Heun, Markus Müller, die
Die Gedenktafel für Herbert Lamboy wurde nun feierlich eingeweiht (von links): Ortsbürgermeister Thomas Heun, Markus Müller, die ehemaligen Schüler Sanjay Sivakumar und Daniel Schneider, Herbert Lamboys Neffe Peter Lamboy, die Nichten Marion Deiler und Martina Weigand (beide geborene Lamboy), der ehemalige Ortsbürgermeister Alfons Giebeler und Steinmetzmeister Peter Müller.
Mariam Nasiripour

Feierliche Einweihung der neuen Erinnerungsstätte in Irmtraut, an der auch Verwandte des 1943 Ermordeten teilnehmen. Dessen Schicksal haben Schüler unter dem promovierten Historiker Markus Müller erforscht.

Lesezeit 3 Minuten
Im Alter von 20 Jahren wurde der Westerwälder Herbert Lamboy vom NS-Regime zum Tode durch das Fallbeil verurteilt. Das Urteil vollstreckte der Scharfrichter Johann Reichhart 1943 in Stuttgart. Jetzt erinnert eine Gedenktafel an Herbert Lamboy.Zu seinem Schicksal hatte der promovierte Historiker und Lehrer Markus Müller geforscht und seine Schüler am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur im Rahmen eines Gedenkprojekts im Grundkurs Geschichte ...

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