Volkstrauertag im Westerwald Gedenkfeier in Montabaur betont den Wert des Friedens Markus Müller 16.11.2026, 19:00 Uhr

i Die zentrale Friedensfeier am Volkstrauertag fand für den Westerwaldkreis auf dem Ehrenhain Westerwald in Montabaur statt, auf dem mehr als 1000 Kriegsopfer bestattet sind. Markus Müller

Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, auch ein Leben ohne Gewalt, Hass und Hetze kann den Menschen Frieden schenken. Vielleicht ist der Volkstrauertag ein guter Moment, um diese Gedanken zu bündeln. So wie jetzt in Montabaur.

In den vergangenen Jahren konnte der Eindruck entstehen, dass es mit den Gedenkfeiern rund um den jährlichen Volkstrauertag zu Ende geht. Das war weit gefehlt. Denn Kriege sind uns – nicht zuletzt mit dem Krieg in der Ukraine – wieder viel näher gerückt, als uns lieb ist.







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