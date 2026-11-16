Volkstrauertag im Westerwald
Gedenkfeier in Montabaur betont den Wert des Friedens
Die zentrale Friedensfeier am Volkstrauertag fand für den Westerwaldkreis auf dem Ehrenhain Westerwald in Montabaur statt, auf d
Die zentrale Friedensfeier am Volkstrauertag fand für den Westerwaldkreis auf dem Ehrenhain Westerwald in Montabaur statt, auf dem mehr als 1000 Kriegsopfer bestattet sind.
Markus Müller

Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, auch ein Leben ohne Gewalt, Hass und Hetze kann den Menschen Frieden schenken. Vielleicht ist der Volkstrauertag ein guter Moment, um diese Gedanken zu bündeln. So wie jetzt in Montabaur. 

Lesezeit 3 Minuten
In den vergangenen Jahren konnte der Eindruck entstehen, dass es mit den Gedenkfeiern rund um den jährlichen Volkstrauertag zu Ende geht. Das war weit gefehlt. Denn Kriege sind uns – nicht zuletzt mit dem Krieg in der Ukraine – wieder viel näher gerückt, als uns lieb ist.
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