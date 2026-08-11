Ehrenwettkampf in Westerwald Gedächtnisturnier für verunglückte Fußballtalente Hans-Peter Metternich 11.08.2026, 16:00 Uhr

i Die Sebastian-Stahl-Stiftung (auf dem Foto Andreas Stahl) unterstützt die Veranstalter finanziell bei der Beschaffung der Trophäen. Die vier Erstplatzierten der E-, D- und C-Jugendmannschaften werden mit den großen Trophäen belohnt. Alle Spielerinnen und Spieler der Bambini-Mannschaften sowie der F- und der E-Jugend erhalten einen kleinen Spielerpokal. Hans-Peter Metternich

Jährlich trifft sich der Fußballnachwuchs in Rothenbach zu einem Turnier, das Wettkampf und stilles Gedenken verbindet. Junge Kicker kämpfen um Pokale und ehren dabei zwei einstige Teamkollegen.

Am Wochenende war die Rasensportanlage in Rothenbach Treffpunkt für Hunderte kleine Kicker, die am Samstag und Sonntag mit insgesamt 26 Mannschaften um den Sieg und um Pokale wetteiferten. Dort fand bereits zum zehnten Mal das Gedächtnisturnier der Spielgemeinschaft (SG) Lagenhahn/Rothenbach in Erinnerung an Sebastian Stahl und Christopher Höfer statt.







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