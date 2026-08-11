Jährlich trifft sich der Fußballnachwuchs in Rothenbach zu einem Turnier, das Wettkampf und stilles Gedenken verbindet. Junge Kicker kämpfen um Pokale und ehren dabei zwei einstige Teamkollegen.
Lesezeit 2 Minuten
Am Wochenende war die Rasensportanlage in Rothenbach Treffpunkt für Hunderte kleine Kicker, die am Samstag und Sonntag mit insgesamt 26 Mannschaften um den Sieg und um Pokale wetteiferten. Dort fand bereits zum zehnten Mal das Gedächtnisturnier der Spielgemeinschaft (SG) Lagenhahn/Rothenbach in Erinnerung an Sebastian Stahl und Christopher Höfer statt.