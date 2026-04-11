650 Jahre Oberhaid – das wird kein gewöhnliches Dorffest. Ortsbürgermeisterin Nora Pietsch plant mit dem Rat ein Wochenende voller Musik und besonderer Ideen. Warum das Jubiläum mehr ist als Bratwurst und Spiel, soll sich am 6. und 7. Juni zeigen.
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In Oberhaid wird in diesen Tagen geplant, organisiert und telefoniert. Denn das Dorf bereitet sich auf einen besonderen Moment vor: sein 650-jähriges Bestehen. Am 6. und 7. Juni soll rund um das Dorfgemeinschaftshaus gefeiert werden – herzlich, bodenständig und gemeinschaftlich.