Ausstellung in Hachenburg „Gebogene Bücher“ verbinden Literatur und Kunst Julia Hilgeroth-Buchner 19.11.2024, 18:11 Uhr

i Der Alpenroder Künstler Manfred Wendel zeigte unter dem Motto "Gebogene Bücher" 26 seiner filigranen Drahtobjekte und gestaltete somit die letzte Vernissage vor der Schließung der Hähnelschen Galerie. Julia Hilgeroth-Buchner

Zum Abschied von der Galerie der Hähnelschen Buchhandlung in Hachenburg gibt’s in den Räumen noch einmal eine ganz besondere Ausstellung.

Mit Abschieden ist es so eine Sache: Wehmütig können sie sein, traurig, aber auch geprägt von der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Die allerletzte Veranstaltung in der Galerie der Hähnelschen Buchhandlung in Hachenburg hatte ein bisschen von allem, sie war aber in erster Linie ein kleines, feines Fest zu Ehren der schönen Fachwerkräume, die nach 37 Jahren voller Ausstellungen, Lesungen und anderer Events zum Jahresende für immer geschlossen ...

