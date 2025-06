Spaß haben, Gemeinschaft erleben und dabei noch viel über die Natur erfahren: All dies ist bei den Waldjugendspielen möglich. Nun stehen die Sieger der Veranstaltung in Müschenbach fest.

Die Klasse 3b der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gebhardshain mit ihrer Klassenlehrerin Pia Kubik und ihrem Patenförster Johannes Wagner hat die Waldjugendspiele 2025 in Müschenbach gewonnen. Das hat Christoph Ferdinand, Koordinator der Spiele, mitgeteilt.

Auf den Podestplätzen 2 und 3 folgen die 3a der Grundschule Alpenrod sowie die Klasse 3 der Grundschule Atzelgift-Streithausen und die Klasse 3c der Grundschule am Schloss Hachenburg (beide punktgleich Dritter). Insgesamt nahmen an den Waldjugendspielen in Müschenbach in diesem Jahr rund 460 Kinder aus den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald in 22 Gruppen teil.

Ziel der Veranstaltung ist es, bei den Kindern ein nachhaltiges Verständnis für den Wald zu wecken und ein positives Umweltbewusstsein in Zeiten des Klimawandels aufzubauen. Durch die Spiele soll das Wissen um den Lebens- und Naturraum Wald erweitert und vertieft werden. red