Vorstand hofft auf Ideen
Gebäude-Situation für Eisbachtal inakzeptabel
Uwe Quirmbach ist bei Eisbachtal unter anderem zuständig für "Infrastruktur und Sportgelände" und kennt die Probleme ganz genau.
Uwe Quirmbach ist bei Eisbachtal unter anderem zuständig für "Infrastruktur und Sportgelände" und kennt die Probleme ganz genau. Als Mann klarer Worte benennt er sie auch.
Markus Eschenauer

Eisbachtal ist eigentlich jedem in der Region ein Begriff. Doch wie es in den Umkleiden des Westerwälder Fußball-Aushängeschildes aussieht, weiß nicht jeder. Zum Glück, möchte man sagen. Denn hier hat es oft die Kreisklasse sogar besser.

Lesezeit 3 Minuten
Unter dem Vereinswappen bröckelt der Putz ab. Im Materiallager ist die Decke verschimmelt. In den Umkleidekabinen sind die Steckdosen abgeklebt. Es zieht durch die alten Fenster. Die Räumlichkeiten der Eisbachtaler Sportfreunde in Nentershausen sind alles andere als einladend.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSport

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren