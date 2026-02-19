Vorstand hofft auf Ideen Gebäude-Situation für Eisbachtal inakzeptabel Markus Eschenauer 19.02.2026, 18:00 Uhr

i Uwe Quirmbach ist bei Eisbachtal unter anderem zuständig für "Infrastruktur und Sportgelände" und kennt die Probleme ganz genau. Als Mann klarer Worte benennt er sie auch. Markus Eschenauer

Eisbachtal ist eigentlich jedem in der Region ein Begriff. Doch wie es in den Umkleiden des Westerwälder Fußball-Aushängeschildes aussieht, weiß nicht jeder. Zum Glück, möchte man sagen. Denn hier hat es oft die Kreisklasse sogar besser.

Unter dem Vereinswappen bröckelt der Putz ab. Im Materiallager ist die Decke verschimmelt. In den Umkleidekabinen sind die Steckdosen abgeklebt. Es zieht durch die alten Fenster. Die Räumlichkeiten der Eisbachtaler Sportfreunde in Nentershausen sind alles andere als einladend.







Artikel teilen

Artikel teilen