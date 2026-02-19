Eisbachtal ist eigentlich jedem in der Region ein Begriff. Doch wie es in den Umkleiden des Westerwälder Fußball-Aushängeschildes aussieht, weiß nicht jeder. Zum Glück, möchte man sagen. Denn hier hat es oft die Kreisklasse sogar besser.
Unter dem Vereinswappen bröckelt der Putz ab. Im Materiallager ist die Decke verschimmelt. In den Umkleidekabinen sind die Steckdosen abgeklebt. Es zieht durch die alten Fenster. Die Räumlichkeiten der Eisbachtaler Sportfreunde in Nentershausen sind alles andere als einladend.