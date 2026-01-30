Gutbürgerliche Küche Gaststätte Dorfbrunnen in Niederelbert öffnet wieder Thorsten Ferdinand 30.01.2026, 16:00 Uhr

i Letzter Feinschliff: Michaela Rasch verschönert die Wände im Dorfbrunnen kurz vor der Eröffnung. Thorsten Ferdinand

Mehrere Monate lang war die Gaststätte „Zum Dorfbrunnen“ in Niederelbert geschlossen. Nun geht es mit einer neuen Pächterin wieder los – und die ist im Dorf bereits gut bekannt.

Ab Februar gibt es in der Gemeinde Niederelbert wieder eine Gaststätte. Michaela Rasch, die bereits seit 2024 die Metzgerei „Miss Food House“ in unmittelbarer Nachbarschaft betreibt, hat den „Dorfbrunnen“ gepachtet. In dem traditionsreichen Lokal in der Elberter Ortsmitte wird künftig gutbürgerliche Küche angeboten, sagt die 42-Jährige.







