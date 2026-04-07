Auch ohne Wasser Gastronomie am Wiesensee startet wieder in die Saison Thorsten Ferdinand 07.04.2026, 16:00 Uhr

i Claudia Weindel und Daniel Müller hoffen, dass ihr Kiosk am Wiesensee auch ohne Wasser viele Besucher anzieht. Thorsten Ferdinand

Sonnenschein, zweistellige Temperaturen – und noch immer kein Wasser im Wiesensee. Bei schönem Osterwetter sind die Gastronomiebetriebe in Pottum und Stahlhofen in die neue Saison gestartet. Sie hoffen auf viele Stammkunden und eine bessere Zukunft.

Die Gastronomiebetriebe am Wiesensee bei Westerburg haben am Osterwochenende die Saison eröffnet. Obwohl der große Stausee auch in diesem Jahr trocken liegen wird, hoffen sie auf viele Besucher und eine bessere Zukunft. Sofern nichts mehr dazwischenkommt, soll der Wiesensee ab dem kommenden Jahr wieder angestaut werden.







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