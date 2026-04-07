Auch ohne Wasser
Gastronomie am Wiesensee startet wieder in die Saison
Claudia Weindel und Daniel Müller hoffen, dass ihr Kiosk am Wiesensee auch ohne Wasser viele Besucher anzieht.
Claudia Weindel und Daniel Müller hoffen, dass ihr Kiosk am Wiesensee auch ohne Wasser viele Besucher anzieht.
Thorsten Ferdinand

Sonnenschein, zweistellige Temperaturen – und noch immer kein Wasser im Wiesensee. Bei schönem Osterwetter sind die Gastronomiebetriebe in Pottum und Stahlhofen in die neue Saison gestartet. Sie hoffen auf viele Stammkunden und eine bessere Zukunft.

Lesezeit 2 Minuten
Die Gastronomiebetriebe am Wiesensee bei Westerburg haben am Osterwochenende die Saison eröffnet. Obwohl der große Stausee auch in diesem Jahr trocken liegen wird, hoffen sie auf viele Besucher und eine bessere Zukunft. Sofern nichts mehr dazwischenkommt, soll der Wiesensee ab dem kommenden Jahr wieder angestaut werden.

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