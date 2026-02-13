Erste Erwähnung im Jahr 1861 Gasthaus „Zum Brauer“ ist Teil der Nauorter Geschichte Camilla Härtewig 13.02.2026, 10:00 Uhr

i Auf dieser Aufnahme von Johann Otten - etwa um 1955 entstanden - ist die Gaststätte "Zum Brauer" hinten rechts zu sehen. Das Bild stammt aus der Nauorter Chronik. Johann Otten/Chronik Nauort

Die Gaststätte „Zum Brauer“ prägt seit 1861 die Geschichte Nauorts. Nach einem Brand 1910 entstand der heutige Bau im Heimatschutzstil. Nun sucht das Wirtspaar Tadic einen Nachfolger für das Traditionshaus.

Die Gaststätte „Zum Brauer“ in Nauort ist derzeit in aller Munde. Denn das Wirtsehepaar Tadic sucht einen Käufer für das Traditionshaus in der Rheinstraße 16. 1861 wird als erster Inhaber der Bäcker Heinrich Freisberg geführt, erst ab 1874 wird er in der Gemeindechronik auch als Wirt genannt.







