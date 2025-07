Gartenparadies in Herschbach ist in ständigem Wandel

Ein verwunschener Platz voller Vielfalt, lauschiger Plätzchen und köstlicher Früchte: Das ist Kerstin Oldendorfs Garten in Herschbach am Waldrand. Alle zwei Jahre öffnet sie ihn am Tag der offenen Gartenpforte für Interessierte. In diesem Jahr gab es neben spannenden Einblicken, praxisnahen Tipps und Gurkenwasser auf Wunsch auch Ableger für die Besucher.

Johannisbeeren, Erdbeeren, Rote Bete: Obst und Gemüse fügen sich auf Oldendorfs Grundstück zwischen heimische und exotische Blühpflanzen, Sträucher und Bäume. Manche liegen der gelernten Gemüsegärtnerin am Herzen, andere dürfen bleiben, bis der Ersatz herangewachsen ist, wieder andere werden gepäppelt, bis sie am richtigen Platz stehen. „Wenn ich am Waldrand eine Pflanze sehe, die mir gefällt, komme ich mit dem Spaten wieder und bringe sie in meinen Garten“, sagt Oldendorf.

i Reiche Ernte bringt Kerstin Oldendorf ihr Hochbeet. Eben erntet sie zwei dicke Bündel Rübstiel, auch Stielmus genannt - ein altes, mittlerweile weitgehend vergessenes Gemüse, dessen Blätter vom Aussehen an einen riesigen Löwenzahn erinnert und geschmacklich irgendwo zwischen Spargel und Spinat liegen. Katrin Maue-Klaeser

Um die Oase für ihre Familie immer weiterzuentwickeln, scheut Oldendorf – oft unterstützt von ihrem Partner – vor schwerer Arbeit und immer neuen Projekten nicht zurück. Zuletzt haben sie die Garageneinfahrt entsiegelt und mit sogenannten Ruderalpflanzen ökologisch aufgewertet. Diese Gewächse besiedeln schwierige Standorte: nährstoffarm, trocken oder verdichtet, durch menschliche Einflüsse verändert. Seit der Belag der Einfahrt entfernt ist, wachsen dort Thymian und weitere anspruchslose Pflänzchen, die es sogar aushalten, wenn man über sie läuft oder fährt.

Natternkopf und Schafgarbe, Nachtkerze und Baldrian: Wildkräuter sprießen zwischen Rosen, Glyzinien, einem Hochbeet und einem selbst gebauten Geodom – einem kuppelförmigen Gewächshaus. Der besondere Charme des Gartens ergibt sich auch aus häufiger gemähten, samtweichen Graspfaden durch die ansonsten blühende Wiese, in die sich weitere, organisch geformte Pflanzbeete schmiegen. Dazwischen finden sich lauschige Sitzplätze, ein Baumhaus, eine Wanne, auf deren Badewasser bunte Blüten schwimmen.

Namen erinnern an Fabelwesen

Und während auf der oben am Haus gelegenen Terrasse letzte Sonnenstrahlen noch die Wärme des Tages verlängern, hat im Schatten der Waldbäume schon erfrischende Kühle Einzug gehalten. Rund 40 Besucher des Gartens treten durch die „offene Pforte“, genießen die verschiedenen Klimazonen, fachsimpeln mit Kerstin Oldendorf, lassen sich die Namen wenig bekannter Pflanzen nennen. Zum Beispiel den der violetten Dreimasterblume oder des vielfarbigen Goldlacks. Freude hat sie auch an den bildhaften Namen mancher Gewächse: Knotiger Baumwurz, Riesenschuppenkopf und Stechender Hohlzahn erinnern an Urzeit- und Fantasiewesen.

Auf Insekten wirken vor allem Doldenblütler anziehend: Wilde Möhre und Baldrian sind regelrecht umschwärmt, ebenso wie der Korbblütler Wasserdost. Oldendorf, die in Bornheim bei Bonn als Umweltpädagogin arbeitet, verbringt die Wochenenden in ihrem Herschbacher Paradies, das sie stetig weiter formt und bereichert. „Ich nehme Pflanzen heraus, schaffe Platz für vorhandene oder andere, finde bessere Standorte“, beschreibt die passionierte Gärtnerin die nie endende Aufgabe.