Zum neuen Schuljahr Ganztagsgrundschule in Kroppach kann bald starten 10.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Grundschule Kroppacher Schweiz in Kroppach geht zum neuen Schuljahr mit einem Ganztagsbetrieb in Angebotsform an den Start (hier ein Archivfoto). Nadja Hoffmann-Heidrich

Zum neuen Schuljahr werden in Rheinland-Pfalz 13 neue Ganztagsgrundschulen in Angebotsform eingerichtet. Eine davon ist die Grundschule in Kroppach.

Die Grundschule Kroppach hat von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die verbindliche Zusage erhalten, ab 1. August als Ganztagsschule in Angebotsform an den Start gehen zu können. Das hat Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg, in dieser Woche im VG-Rat mitgeteilt.







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