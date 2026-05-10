Zum neuen Schuljahr
Ganztagsgrundschule in Kroppach kann bald starten
Die Grundschule Kroppacher Schweiz in Kroppach geht zum neuen Schuljahr mit einem Ganztagsbetrieb in Angebotsform an den Start (
Die Grundschule Kroppacher Schweiz in Kroppach geht zum neuen Schuljahr mit einem Ganztagsbetrieb in Angebotsform an den Start (hier ein Archivfoto).
Nadja Hoffmann-Heidrich

Zum neuen Schuljahr werden in Rheinland-Pfalz 13 neue Ganztagsgrundschulen in Angebotsform eingerichtet. Eine davon ist die Grundschule in Kroppach.

Lesezeit 1 Minute
Die Grundschule Kroppach hat von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die verbindliche Zusage erhalten, ab 1. August als Ganztagsschule in Angebotsform an den Start gehen zu können. Das hat Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg, in dieser Woche im VG-Rat mitgeteilt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren