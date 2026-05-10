Zum neuen Schuljahr: Ganztagsgrundschule in Kroppach kann bald starten
Zum neuen Schuljahr
Ganztagsgrundschule in Kroppach kann bald starten
Zum neuen Schuljahr werden in Rheinland-Pfalz 13 neue Ganztagsgrundschulen in Angebotsform eingerichtet. Eine davon ist die Grundschule in Kroppach.
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Die Grundschule Kroppach hat von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die verbindliche Zusage erhalten, ab 1. August als Ganztagsschule in Angebotsform an den Start gehen zu können. Das hat Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg, in dieser Woche im VG-Rat mitgeteilt.