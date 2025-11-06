Ganze VG Montabaur bekommt sparsame Straßenleuchten

Nur „Licht an – Licht aus“ ist bald passé in der VG Montabaur: Die neuen LED-Lampen, auf die die Straßenleuchten flächendeckend umgerüstet werden, sparen nicht nur 50 Prozent Energie und CO2, sondern sich lassen sich auch gezielt ansteuern.
„Wir freuen uns, dass es mit der Förderung nun doch geklappt hat und wir – auch durch Kipki-Mittel – die Energiekosten der Straßenbeleuchtung auf einen Schlag halbieren können.“ Das hat Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich zur Landesumweltministerin Katrin Eder gesagt, als sie der Verbandsgemeinde Montabaur das erste Zertifikat für eine „Kommune mit ausgezeichnetem Energiemanagement“ verlieh.