Wie stemmt ein 175-Seelen-Dorf ein großes Jubiläumsfest in Verbindung mit dem Heimatfest der Verbandsgemeinde (VG) und der jährlichen Kirmes? Indem alle an einem Strang ziehen. Genau das haben die Menschen in Arnshöfen für das vergangene Festwochenende getan. „Wir haben vor eineinhalb Jahren mit der Organisation der 500-Jahr-Feier begonnen“, erzählt Nicole Metz vom Organisationsteam. Und Ortsbürgermeisterin Michaela Hehl ergänzt, dass sich das Orga-Team eine Woche vor dem Fest jeden Abend getroffen hat, um die letzten Vorbereitungen zu treffen, damit nichts vergessen wird.

Neben der Jugendfeuerwehr und der Kirmesjugend hat unter anderem auch der Frauenstammtisch Arnshöfen mitangepackt und sich um die Dekoration, den Blumenschmuck und den Kuchenverkauf gekümmert. Hilfe gab es auch von den umliegenden Ortschaften, die zum Beispiel den Thekendienst an zwei Abenden übernommen haben. Nicole Metz ist von so viel Gemeinschaftsgefühl gerührt, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie fügt hinzu, dass die Dorfgemeinschaft sich entscheiden musste, ob sie eine kleine Feier, oder lieber ein großes Jubiläumsfest veranstalten möchte. Als man sich für das große Fest entschied, sei allen klar gewesen, dass das nur gemeinsam zu bewältigen sei.

i Am Stand des Schützenvereins aus Hundsangen konnten die Besucherinnen und Besucher ihr Schießtalent unter Beweis stellen. Mariam Nasiripour

Los ging das Festwochenende bereits am Donnerstag mit dem Aufstellen des Zeltes am Morgen. Am Abend wurde dann der Kirmesbaum aufgestellt. Weiter ging es am Freitagabend mit der Dorfdisco für alle Altersklassen mit DJ PS Beatz. Der Abend sei ein voller Erfolg gewesen, denn rund 200 Menschen hätten im kleinen Dorf in der VG Wallmerod gefeiert, freuen sich die Organisatoren. Der Samstag startete mit einem Kommersabend mit den Tanzvorstellungen der Magic Stardancers und dem Männerballett Kuhnhöfen. Anschließend gehörte die Bühne den Wolpertinger Buam.

Höhepunkt und Abschluss des Festwochenendes war am Sonntag mit dem Heimatfest der VG mit Marktmeile und Ausstellung. Der Tag begann um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst am Dorfgemeinschaftshaus. Im Anschluss sorgte der Musikverein Weidenhahn beim Frühschoppen für gute Musik und Stimmung. Um 13 Uhr eröffnete VG-Bürgermeister Klaus Lütkefedder das Heimatfest. „So ein Fest ist nicht zu stemmen, wenn nicht alle mitanpacken“, sagte er. Arnshöfen habe eine gute und funktionierende Dorfgemeinschaft.

i Für die Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus wurden viele Fotos, Dokumente und historische Gegenstände gesammelt. Mariam Nasiripour

Die Gäste aus nah und fern konnten an 20 Ständen stöbern und sich über ein reiches Angebot an Selbstgemachtem erfreuen und die Vereine der Region kennenlernen. Zudem gab es interessante Mitmachaktionen für klein und groß, wie am Stand des Schützenvereins Tell 1927 aus Hundsangen. Mit dabei war auch die Erlebnisschule Wald und Wild mit einem Stand. Auch der Verein “Aktion Leben teilen" stellte seine Arbeit vor und hatte einen kleinen Flohmarkt aufgebaut, um Spenden für die Projekte in Ungarn und Pakistan zu sammeln.

Ein Schäfer aus Niedersayn hatte ein paar seiner Schafe mitgebracht, die nicht nur Kindern ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Und die Traktorfreunde Rückeroth hatten einige Traktoren und landwirtschaftliche Werkzeuge ausgestellt.

i Bei einem Heimatfest darf eine Traktorenausstellung nicht fehlen. Mariam Nasiripour

Die Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus mit alten Fotos und historischen Gegenständen gewährte den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in das Leben der vergangenen Jahrhunderte. Dort hatte der Frauenstammtisch auch das Kuchenbuffet aufgebaut, das ab 14 Uhr sehr gut besucht war.

Für große Augen und Aufregung sorgte die Schauübung der Jugendfeuerwehr Ahrbach, die beim Löschen eines kontrollierten Brandes ihr Können bewies. Viel Applaus gab es für den Auftritt des Tanztrios aus Steinefrenz. Die musikalische Unterhaltung an diesem schönsommerlichen Sonntag war sehr vielfältig. Nach der Tanzaufführung des Trios war der Chor aus Meudt an der Reihe. Den Abschluss machte dann das Oberkirchspiel Kölbingen. Für die kleinen Gäste gab es Kinderbelustigung und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt, zum Beispiel mit selbst gemachtem Wildgulasch.