Jobs humorvoll kennenlernen Gag Factory ist eine Berufsinfobörse mit Spaßfaktor 22.09.2025, 11:32 Uhr

i Lukas Wandke war einer von zehn Comedians, die bei der ersten Hachenburger Berufsinfomesse Gag Factory einerseits Firmenvertreter interviewten, um diesen möglichst viele wichtige Infos für die Schüler zu entlocken, und andererseits mit ihren Späßen für gute Laune sorgten. Röder-Moldenhauer

Es war eine Jobbörse der besonderen Art: Die Gag Factory in der Westerwald-Brauerei in Hachenburg bot gut 350 Schülern auf humorvolle Art Orientierung. Aber wie funktionierte diese ungewöhnliche Kombination genau?

Eine Berufsinfomesse der etwas anderen Art erlebten gut 350 Schüler am Freitag in der Westerwald-Brauerei: Gag Factory heißt das neue Konzept, zu dem die Verbandsgemeinde Hachenburg in Kooperation mit der Kulturzeit und mit Unterstützung der teilnehmenden Firmen die Gäste Menschen begrüßte.







