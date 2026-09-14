75 Jahre Bildungsarbeit Gäste würdigen Leistung des Europahauses Marienberg Nadja Hoffmann-Heidrich 14.09.2026, 17:00 Uhr

i Für sein jahrzehntelanges Engagement im und für das Europahaus Marienberg wurde Otto Schmuck (vorne Mitte, Vorstand des Gründungsvereins) von Hendrik Hering (vorne links, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Europahaus Marienberg) und Nicole Stecker (vorne rechts, Leitungsteam Europahaus) im Rahmen des Festaktes zum 75-jährigen Bestehen der Einrichtung ausgezeichnet. Röder-Moldenhauer

Seit 75 Jahren ist das Europahaus in Bad Marienberg ein Ort der Begegnung und der politischen Bildung für die Jugend Europas. Bei einem Festakt hoben die Redner die Bedeutung dieser Stätte, die die Mutter aller Europahäuser ist, hervor.

Mit einem stimmungsvollen Festakt haben zahlreiche Gäste am Freitagabend das 75-jährige Bestehen des Europahauses in Bad Marienberg gefeiert. Die Bildungseinrichtung ist die Mutter aller Europahäuser. Die Würdigung ihrer Gründer sowie die Bedeutung der Stätte – auch für die Zukunft – standen im Mittelpunkt der Ansprachen und einer Podiumsdiskussion.







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