Die Mitarbeiterinnen der Touristinformation am Wiesensee verzeichnen veränderte Buchungszeiten. Es gilt heutzutage eher das Motto: In der Kürze liegt die Würze. Mit Angeboten für Auswärtige, aber auch Einheimische reagiert das Team nicht nur darauf.
Die Touristinformation am Wiesensee (Tiwi) ist Anlaufstelle für viele Interessenten. Auch, wenn die meisten Gäste bei ihrer Anreise bereits wissen, dass der See ohne Wasser ist, müssen die Mitarbeiterinnen der Tiwi immer wieder Fragen dazu beantworten.