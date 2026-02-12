Tourismus im Westerwald
Gäste schätzen naturnahe Erholung am Wiesensee
Die Touristinformation am Wiesensee ist Anlaufstelle für viele Interessenten. Gearbeitet wird mit einem modernen Buchungssystem.
Die Touristinformation am Wiesensee ist Anlaufstelle für viele Interessenten. Gearbeitet wird mit einem modernen Buchungssystem.
Röder-Moldenhauer

Die Mitarbeiterinnen der Touristinformation am Wiesensee verzeichnen veränderte Buchungszeiten. Es gilt heutzutage eher das Motto: In der Kürze liegt die Würze. Mit Angeboten für Auswärtige, aber auch Einheimische reagiert das Team nicht nur darauf.

Lesezeit 3 Minuten
Die Touristinformation am Wiesensee (Tiwi) ist Anlaufstelle für viele Interessenten. Auch, wenn die meisten Gäste bei ihrer Anreise bereits wissen, dass der See ohne Wasser ist, müssen die Mitarbeiterinnen der Tiwi immer wieder Fragen dazu beantworten.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren