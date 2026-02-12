Tourismus im Westerwald Gäste schätzen naturnahe Erholung am Wiesensee Angela Baumeier 12.02.2026, 17:00 Uhr

i Die Touristinformation am Wiesensee ist Anlaufstelle für viele Interessenten. Gearbeitet wird mit einem modernen Buchungssystem. Röder-Moldenhauer

Die Mitarbeiterinnen der Touristinformation am Wiesensee verzeichnen veränderte Buchungszeiten. Es gilt heutzutage eher das Motto: In der Kürze liegt die Würze. Mit Angeboten für Auswärtige, aber auch Einheimische reagiert das Team nicht nur darauf.

Die Touristinformation am Wiesensee (Tiwi) ist Anlaufstelle für viele Interessenten. Auch, wenn die meisten Gäste bei ihrer Anreise bereits wissen, dass der See ohne Wasser ist, müssen die Mitarbeiterinnen der Tiwi immer wieder Fragen dazu beantworten.







Artikel teilen

Artikel teilen