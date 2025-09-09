Wegen ihrer Schönheit, ihrer Farben und Düfte gilt die Rose als Königin der Blumen. Dieser widmete Ute Maria Lerner in Müschenbach jetzt eine Veranstaltung.

Der in den Außenanlagen und im Blauen Salon des Maison Capitain stattgefundene romantische Gartentag „Rose is a Rose is a Rose“ ist mit dem einstigen legendäre Fest „sub rosa“ des römischen Kaisers Nero nicht vergleichbar, als in dessen Palast Rosenblüten und Rosenöl von der Decke rieselten. Dennoch dürften beim Rosen- und Venus-Nachmittag in Müschenbach sicherlich gedankliche und träumerische Parallelen zu den überlieferten Ereignissen von damals aufgekommen sein.

Es war ein unterhaltsamer Nachmittag mit lockerer Konversation, überraschenden Erkenntnissen und bezaubernden Momenten, bei dem sich alles um die Rose als Königin der Blumen und die Venus, Liebesgöttin der Antike, drehte. Verantwortlich dafür zeichneten Gastgeberin Ute Maria Lerner, bekannt als Schauspielerin, Talkerin, Kulturmanagerin und Autorin, der zum Thema „Rose und Venus“ mit einem großen, fundierten Fachwissen referierende Steinfurther Rosenexperte und Buchautor Werner Ruf sowie ein interessiertes Publikum, das schnell mit den Vortragenden zu einem Ganzen verschmolz.

i Der Rosenexperte Werner Ruf gab Tipps zur Veredelung von Rosen. Mit dabei auch die Gastgeberin Ute Maria Lerner (2. von rechts). Rolf-Dieter Rötzel

Eröffnet wurde die durch das Leader-Programm Westerwald für ehrenamtliche Projekte sowie der Naspa-Stiftung geförderte Veranstaltung mit einem Empfang im sonnendurchfluteten Maison-Capitain-Garten mit einer von Ruf dargebotenen Handwaschung in Rosenwasser nach persischer Tradition sowie dem Kredenzen von Rosensekt, den Ute Maria Lerner bereit hielt.

In ihrer Begrüßung übermittelte die Gastgeberin spannend, wie sie von der Magie und der Schönheit der Rose eingefangen und mitgerissen, ja gecatcht wurde. Angefangen habe dabei alles in Köln, wo sie 21 Jahre wohnte, und das in unmittelbarer Nähe des dortigen Rosengartens. Mit den Jahren sei dann jedoch die Königin der Blumen in den Hintergrund getreten, bis zu dem Tag, an dem sie nach Müschenbach zurückkehrte und die Rose wieder in den Fokus rückte. Seit zwei Jahren sei sie förmlich auf einem Rosentrip. „Ich bin der Rose verfallen“, so Lerner, die in den weiteren Ausführungen auch ihre neue Veranstaltungsreihe „Mit allen Sinnen in die Zukunft“ vorstellte.

Literarische Spuren der Rose

Über den ältesten menschlichen Sinn, die Entwicklung der Duftkultur, die geheime Macht der Düfte sowie die Rose in all ihren Facetten referierte fesselnd, mitreißend und zahlreiche Neuigkeiten vermittelnd der bekannte und exzellente Steinfurther Rosenfachmann Werner Ruf. Sein Vortragsfeld gestaltete sich dabei sehr groß – ein breites Spektrum rund um die Rose, Maßnahmen des damit verbundenen ökologischen Anbaus und die Zubereitung von kulinarischen Köstlichkeiten wurden angesprochen. Staunen rief die Aussage hervor, dass drei Tonnen Rosenblüten für die Herstellung von einem Liter Rosenöl benötigt werden.

Literarisch genießt die in zahlreichen Kulturen so verehrte Blume ebenfalls einen hohen Stellenwert, unter anderem in Rosengedichten von Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe und Wilhelm Busch, die Ruf zur Freude der Anwesenden rezitierte. Darüber hinaus erfreute sich das aufmerksame Publikum an dessen abwechslungsreichen Rosengeschichten. „Für mich steht die Rosenkultur auch für Lyrik und Literatur, die meine Identität zur Heimat und Natur ausdrückt“, so Ruf.

i Zu Beginn der Veranstaltung im Garten des Maison Capitain in Müschenbach gab es eine Handwaschung mit Rosenwasser nach persischer Art durch Werner Ruf. Rolf-Dieter Rötzel

Nach dem Genießen der hochsommerlichen Temperaturen im Garten, manch einer war froh, ein schattiges Plätzchen erwischt zu haben, wurde die ihrem Thema überaus gerecht werdende Veranstaltung im Blauen Salon fortgeführt – lediglich unterbrochen von kurzen Häppchenpausen, thematisierten Bildvorträgen und musikunterlegten Diashows über Zusammenhänge der Planetenbewegungen von Venus, der Liebesgöttin der Antike und der Liebesblume Rose, die wegen ihrer Schönheit, ihrer Farben und ihres Duftes den hohen Stellenwert einnimmt. Der Nachmittag vermittelte eindrucksvoll, dass Rosen Nahrung für die Seele sind und deren Düfte Emotionen auslösen.