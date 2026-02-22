Zwischen Preisschock und Treue Gäste fordern Erhalt des Marienbads in Bad Marienberg Gaby Wertebach 22.02.2026, 11:00 Uhr

i Winfried Krumm aus Neustadt ist zufrieden mit den Öffnungszeiten und den Preisen im Marienbad in Bad Marienberg. Gaby Wertebach

Trotz hoher Eintrittspreise und Millionendefizit: Eine Umfrage zeigt die enorme Bedeutung des Schwimmbads für die Gesundheit und Schwimmausbildung in der Region. Die Besucher plädieren dafür, dass das beliebte Bad für den Westerwald sicher bleibt.

Schwimmbäder gelten vielerorts als Zuschussbetrieb. Energie, Personal, Instandhaltung – die laufenden Kosten sind hoch. Das Marienbad in Bad Marienberg wird von den beiden Gesellschaftern Stadt und Verbandsgemeinde in der Marienbad GmbH getragen. Und eines steht fest, es ist weit mehr als eine Zahl in deren Haushalten.







