Trotz hoher Eintrittspreise und Millionendefizit: Eine Umfrage zeigt die enorme Bedeutung des Schwimmbads für die Gesundheit und Schwimmausbildung in der Region. Die Besucher plädieren dafür, dass das beliebte Bad für den Westerwald sicher bleibt.
Schwimmbäder gelten vielerorts als Zuschussbetrieb. Energie, Personal, Instandhaltung – die laufenden Kosten sind hoch. Das Marienbad in Bad Marienberg wird von den beiden Gesellschaftern Stadt und Verbandsgemeinde in der Marienbad GmbH getragen. Und eines steht fest, es ist weit mehr als eine Zahl in deren Haushalten.