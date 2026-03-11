Wildpark: Freude über Projekt Gackenbacher Wisent findet in Bulgarien neue Heimat Camilla Härtewig 11.03.2026, 09:00 Uhr

i Die einmalig schöne Landschaft ist einer der Gründe für die hohe Anziehungskraft des Wildparks in Gackenbach. Jetzt wurde ein Wisent Teil eines Auswilderungsprojekts in Bulgarien. Archiv Camilla Härtewig. Camilla Härtewig

Im Wildpark Westerwald in Gackenbach ist man stolz. Mit Wisent Gabriel nimmt das Team um Leiterin Henrieke Böß an einem außergewöhnlichen Auswilderungsprojekt in Bulgarien teil. Doch auch Trauer mischt sich in die Freude.

Henrieke Böß freut sich. Die Leiterin des Wildparks Westerwald ist stolz auf die Teilnahme an einem außergewöhnlichen Auswilderungsprojekt in Bulgarien. Wochen der intensiven Planung und viele Überstunden haben sich ausgezahlt. Wisentbulle Gabriel hat sich jüngst auf die Reise nach Bulgarien gemacht und wird dort Teil einer frei lebenden Herde werden.







