Laborergebnis liegt vor Gackenbacher Braunbärin Sally hat bösartigen Tumor Thorsten Ferdinand 19.01.2026, 16:00 Uhr

i Für Generationen ist die freundliche Bärendame Sally die Repräsentantin für den Wildpark in Gackenbach. Archiv Hans-Peter Metternich

Kurz vor Weihnachten wurde der Braunbärin Sally im Tierpark Westerwald ein Tumor an der Lippe teilweise entfernt. Danach war zunächst unklar, ob es sich um ein bösartiges Geschwulst handelte. Nun gibt es schlechte Nachrichten aus dem Labor.

Schlechte Neuigkeiten aus dem Wildpark Westerwald: Die Braunbärin Sally ist an Krebs erkrankt. Dies wurde durch die pathologische Untersuchung einer Gewebeprobe im Labor bestätigt, wie der Wildpark auf seinen Social-Media-Kanälen berichtet. Bei dem Tumor, der kurz vor Weihnachten teilweise operativ entfernt wurde, handelt es sich demnach um ein malignes Melanom.







