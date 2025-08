„Männertausch“ im Wolfsrudel: Ein Rüde aus Sachsen gilt inzwischen als fest etabliert auf dem Gebiet des Hachenburger Rudels. Gleichzeitig hält sich dessen Mitbegründer in jüngster Zeit verstärkt in Hessen auf.

Haben sich bei dem seit 2023 im Westerwald ansässigen Hachenburger Wolfsrudel die „Familienverhältnisse“ geändert? Darauf deutet laut dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) möglicherweise der erneute Nachweis eines zugewanderten Wolfs im Rudelgebiet hin. Der Rüde mit der Kennung GW3109 wurde anhand von am 2. Juni gefundenen Wolfskot erneut nachgewiesen und ist „jetzt als fest etablierter Wolf in Rheinland-Pfalz , gemäß den bundeseinheitlichen Monitoringstandards, einzustufen“, wie das Kluwo mitteilt.

Dritter Nachweis im Rudelgebiet

Zuvor wurde dieser Wolf bereits zweimal in dem Rudelgebiet nachgewiesen, darunter einmal bei einem aufsehenerregenden Angriff auf eine Schafherde bei Wölferlingen am 22. April 2024 – tagsüber und unter den Augen des Schäfers. Der Aktivitätsraum von GW3109, der aus einem sächsischen Rudel abstammt, überschneidet sich laut Kluwo zudem mit dem des Hachenburger Rudels.

Dazu passen laut den Experten Nachrichten aus Hessen, dass der bisherige Rüde des Hachenburger Rudels, GW2478, im Februar 2025, nicht zum ersten Mal, in Hessen nachgewiesen wurde. Die Schlussfolgerung: Es könnte „Veränderungen in der Rudelzusammensetzung im Hachenburger Rudel gegeben haben“. Details dazu sind noch nicht bekannt und können voraussichtlich erst etwa ab Herbst durch neue Erkenntnisse aus weiteren Losungsanalysen gewonnen werden“, heißt es abschließend seitens des Kluwo.

Auch im Leuscheider Rudel gab es Wechsel

Veränderungen in der Zusammensetzung eines Rudels sind offenbar nicht ganz untypisch, wie sich auch am Leuscheider Rudel gezeigt hat, das bereits seit 2020 im Grenzgebiet zwischen dem Kreis Altenkirchen und dem Rhein-Sieg-Kreis ansässig ist. Hier nimmt seit Anfang 2021 der seitdem an zahlreichen Nutztierrissen nachgewiesene Rüde GW1896 die Rolle des Leitwolfs ein. Von dem vormals zu dem Rudel gehörenden Rüden, GW1956, fehlt seitdem jede Spur.