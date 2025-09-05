„Vorsicht! Stolpergefahr“ warnt ein Schild. Die Fußgängerbrücke in der Holzbachschlucht weist Mängel auf und soll erneuert werden. Das hat die Verbandsgemeinde Westerburg nun vor.

Wer das beliebte touristische Kleinod zwischen Gemünden und Seck besucht, also durch die Holzbachschlucht wandert, stößt dabei auf eine Fußgängerbrücke, welche sich derzeit in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet. Gemeint ist die Brücke, die zwar im Eigentum der Ortsgemeinde Gemünden ist, deren Unterhaltung aber – aufgrund der touristischen Bedeutung – durch die Verbandsgemeinde (VG) Westerburg erfolgt. Wie eine Sanierung erfolgen soll, das war jetzt Thema bei einer Ausschusssitzung unter Leitung von Bürgermeister Markus Hof.

Die im Eigentum der Verbandsgemeinde befindlichen Brücken werden turnusmäßig überprüft. Bereits 2020 wurden an dem Bauwerk in der Holzbachschlucht erhebliche Mängel festgestellt. In den jährlichen Folgebegehungen musste ein sich weiter verschlechternder Zustand registriert werden. Die VG Westerburg besitzt ein Nutzungsrecht und ist unter anderem für die Verkehrssicherheit und die Unterhaltungsarbeiten am Brückenbauwerk zuständig. Schäden gibt es an diversen Bauteilen, die insbesondere die Verkehrssicherheit und Standsicherheit betreffen. Daraus reifte die Entscheidung für die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen der 1974 errichteten Brücke über den Holzbach.

i Schäden gibt es an diversen Stellen an der 1974 errichteten Brücke, deren Unterhaltung der Verbandsgemeinde Westerburg obliegt. Röder-Moldenhauer

Insbesondere für den Tourismus und für die Naherholung ist das Bauwerk von großer Bedeutung. Die Holzbachschlucht ist ein beliebtes Ausflugziel im Westerwald. Über die Fußgängerbrücke verläuft sowohl der Fernwanderweg Westerwaldsteig als auch der örtliche Rundwanderweg „R29“. Im Jahr 1987 wurde der Holzüberbau ausgetauscht und erneuert.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder diverse Unterhaltungsarbeiten von der Verbandsgemeinde Westerburg am Bauwerk ausgeführt. Aktuell wurde aufgrund des immer schlechter werdenden Zustands des Geländers auf gesamter Brückenlänge links und rechts ein Bauzaun zur zusätzlichen Absturzsicherung ergänzt.

i Der Zustand der Konstruktion hat sich über die Jahre immer weiter verschlechtert. Röder-Moldenhauer

Um die Sanierungsoptionen zu klären, wurde zunächst ein Sanierungskonzept in Holzbauweise beauftragt. Parallel dazu fanden Gespräche mit den zuständigen Fachbehörden statt, also der Unteren Wasserbehörde sowie der Unteren und Oberen Naturschutzbehörde. Aufgrund der schattigen und stets feuchten Lage der Brücke mit Kontakt zum Erdreich wurde seitens der Fachbehörden eine Aluminiumkonstruktion favorisiert. Diese, so die damalige Kostenschätzung, würde rund 390.000 Euro kosten – also mehr als 100.000 Euro mehr als eine Holzbrücke.

Im Oktober 2023 wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt, im November entschied der Bauausschuss, die Sanierung in Holzbauweise durchzuführen. Im Juli 2024 lag die fortgeschriebene Kostenschätzung für die Holzbauweise bei circa 308.000 Euro (brutto). „Zwischenzeitlich wurden sowohl der Förderantrag aus dem Investitionsstock als auch eine Leader-Förderung abgelehnt. Weitere Fördermöglichkeiten erscheinen nach aktueller Einschätzung wenig erfolgversprechend“, teilte Markus Hof mit.

i Über die Fußgängerbrücke verläuft sowohl der Fernwanderweg Westerwaldsteig als auch der örtliche Rundwanderweg „R29“. Röder-Moldenhauer

Nun gibt es die Idee, die Brücke schrittweise in Eigenregie zu sanieren – und zwar als Metallbrücke mit Holzverkleidung. „Weil wir der Meinung sind, dort gehört keine reine Metallbrücke“, begründete Markus Hof vor dem Bauausschuss der Verbandsgemeinde. „Wir sind mit den Kosten auf uns allein gestellt“, fügte Markus Sehr (VG-Verwaltung) zu der Maßnahme in einem Naturschutzgebiet hinzu. „Wir möchten kleinere Brötchen backen“, beschrieb er das vorgesehene Prozedere, dem der Ausschuss zustimmte. Demnach soll der Oberbau in Metallbauweise mit Holzverblendungen zur optischen Gestaltung erfolgen.

In einem ersten Schritt sollen die Brückenpfeiler saniert werden. Ein Vor-Ort-Termin mit einem potenziellen Anbieter hat bereits stattgefunden. Der zweite Schritt wird dann die Erneuerung der Widerlager sein mit anschließender Erneuerung des Oberbaus.