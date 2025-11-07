Zwei neue Bedarfsampeln Fußgänger können B255 nun sicher überqueren 07.11.2025, 18:00 Uhr

i Neue Fußgängerampeln in Rothenbach (im Bild) und Hintermühlen sollen das Überqueren der stark befahrenen B255 erleichtern. Thorsten Ferdinand

Pendler können aufatmen: Die Bauarbeiten an der B255 bei Langenhahn sind endlich abgeschlossen. Auffällig sind die zwei neuen Bedarfsampeln in den Ortsdurchfahrten. Wir haben mit dem Ortsbürgermeister von Langenhahn über die Hintergründe gesprochen.

Die jüngst abgeschlossene Baumaßnahme an der B255 bei Langenhahn diente nicht nur der Fahrbahn- und Kanalsanierung. Auch die Sicherheit der Fußgänger wurde durch das Installieren zweier Bedarfsampeln verbessert. Eine Lichtsignalanlage wurde in Rothenbach eingerichtet, die andere im Langenhahner Ortsteil Hintermühlen.







