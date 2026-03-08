Lage bei Eisbachtal schwierig Fußballverband: Viele Sportstätten nicht zukunftsfähig Markus Eschenauer 08.03.2026, 12:00 Uhr

i So mancher Fußballplatz im Westerwald hat schon bessere Zeiten gesehen. Ebenso Vereinsheime und Duschen. Doch was kann man tun? Markus Eschenauer

Bei den Sportfreunden Eisbachtal hofft man auf eine rettende Idee für die sanierungsbedürftigen Gebäude. Ein Einzelfall? So schätzt der Fußballverband Rheinland die Lage insgesamt ein. Klar ist: Allein geht es nicht (mehr).

Die Lage bei den Eisbachtalern Sportfreunden ist brisant. Duschen, Vereinsheim, Lagerräume: Alles ist in die Jahre gekommen und der „Oberliga unwürdig“, wie der Vorstand im Gespräch mit unserer Zeitung kürzlich betonte. Doch wie ist die Situation in der Region insgesamt?







