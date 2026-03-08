Bei den Sportfreunden Eisbachtal hofft man auf eine rettende Idee für die sanierungsbedürftigen Gebäude. Ein Einzelfall? So schätzt der Fußballverband Rheinland die Lage insgesamt ein. Klar ist: Allein geht es nicht (mehr).
Lesezeit 2 Minuten
Die Lage bei den Eisbachtalern Sportfreunden ist brisant. Duschen, Vereinsheim, Lagerräume: Alles ist in die Jahre gekommen und der „Oberliga unwürdig“, wie der Vorstand im Gespräch mit unserer Zeitung kürzlich betonte. Doch wie ist die Situation in der Region insgesamt?