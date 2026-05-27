Abteil Marienstatt Furiose Reise in Leipzigs musikalische Romantik Thomas Hoffmann 27.05.2026, 11:00 Uhr

i Stefanie Waegner (Violoncello) gelang es mit ihrem Spiel die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Röder-Moldenhauer

Ein furioser Klangraum voller Leidenschaft: Rund 80 Gäste erlebten in der Annakapelle der Abtei Marienstatt ein meisterhaftes Konzert des Trios Affettuoso. Mit Werken von Mendelssohn, Schumann und Brahms begeisterten die drei Virtuosen.

Es war eine musikalische Reise voller Leidenschaft, Lebenslust und Romantik, die am Sonntagnachmittag etwa 80 Gäste in der Abtei Marienstatt erlebten. Drei Virtuosen ihres Fachs, nämlich Stefanie Waegner (Violoncello), Rolf Dieter Arens (Klavier) und Andreas Hartmann an der Violine verwandelten die Annakapelle in einen furiosen Klangraum voller Leidenschaft und Gefühl: „Heute erklingt Leipziger Romantik, aufgeführt vom Trio Affettusoso“, sagt ...







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